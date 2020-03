Pelosi califica como "letal" la lentitud de respuesta de la Casa Blanca a la epidemia

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar una respuesta lenta y descoordinada ante el coronavirus y de ignorar, al principio, el alcance de la pandemia que ha dejado ya más de 2.000 muertos en todo el país.

"Su negativa inicial fue letal. Su incapacidad para entregar a tiempo la ayuda que la gente necesita es letal", ha lamentado Pelosi en una entrevista a la cadena CNN, antes de mostrar, una vez más, su total desacuerdo hacia una posible relajación de las medidas de restricción para potenciar la debilitada economía.

"Yo no sé por qué (Trump) ahora cree que (el coronavirus) es una amenaza. No sé qué le han dicho los expertos. No sé que creía saber antes, y sabe ahora... o desde cuándo lo sabía", ha declarado la líder demócrata.

"No podemos permitir que Trump siga subestimando la situación que tenemos entre manos", ha lamentado la máxima responsable del Partido Demócrata en el Congreso norteamericano.

"De verdad que queremos trabajar juntos, pero es que ni siquiera sabemos la magnitud de la tragedia porque no tenemos las pruebas adecuadas. Y mientras el presidente va remoloneando, la gente sigue muriendo", ha concluido Pelosi.