El Pentágono pedirá 200.000 millones de dólares para financiar la guerra en Irán: "Hace falta para eliminar a los malos"

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, durante una rueda de prensa en el Pentágono sobre la guerra en Irán. - Europa Press/Contacto/Po1 Eric Brann/Dod

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha confirmado este jueves que pedirá 200.000 millones de dólares (unos 174.100 millones de euros) para financiar la guerra en Irán, cuando se cumplen 20 días de la ofensiva lanzada por sorpresa junto a Israel para decapitar a la República Islámica y acabar con sus capacidades militares.

"Hace falta dinero para eliminar a los malos", ha señalado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmando así la petición presupuestaria que según ha señalado podría "variar" respecto a los 200.000 millones de dólares.

De esta forma, ha señalado que el Ejecutivo de Donald Trump llevará esta propuesta al Congreso para "asegurar" que el Ejército estadounidense está "debidamente financiado para lo que se ha hecho y para lo que pueda ser necesario en el futuro".

Hegseth ha encuadrado estas necesidades financieras en cuestiones de munición, indicando que la intención es que esta esté "reabastecida", pero también "por encima de lo necesario". De esta forma, ha asegurado que el potente presupuesto busca mandar el mensaje de que Washington "reactiva su base industrial de defensa" y "reconstruye el arsenal de la libertad". "Vamos a reabastecernos más rápido de lo que nadie imaginaba", ha indicado.

En este punto, ha contrapuesto el gasto militar de Trump con el de su antecesor en la Casa Blanca, Joe Biden, a quien ha afeado que dedicará grandes cantidades a ayudar a Ucrania, insistiendo en que en lugar de enviar munición a Kiev ese material "está mejor empleado en los propios intereses en este momento". "Este tipo de proyecto de financiación garantizará que estemos debidamente financiados de cara al futuro", ha expuesto.