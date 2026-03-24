El Pentágono sacará a la prensa a un anexo tras la sentencia que declara inconstitucionales sus restricciones

Archivo - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en una rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Ssgt. Milton Hamilton/Dod

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha anunciado este lunes el cierre del llamado corredor de corresponsales, una zona empleada durante décadas por la prensa para cubrir las noticias del Departamento de Defensa, y desplazará a los medios de comunicación a un anexo ubicado en el exterior "que estará disponible cuando esté listo", como parte de su respuesta a la decisión de un juez federal de declarar inconstitucional la restrictiva política sobre las acreditaciones de prensa en las instalaciones.

"Con efecto inmediato, el Corredor de Corresponsales queda cerrado. Se habilitará un nuevo y mejorado espacio de trabajo para la prensa en un anexo ubicado fuera del Pentágono, pero aún dentro de sus instalaciones, que estará disponible cuando esté listo", ha anunciado en redes sociales el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, que ha motivado la decisión en que "el acceso sin acompañante al Pentágono no puede mantenerse de forma responsable sin la capacidad de evaluar a los titulares de credenciales para detectar posibles riesgos de seguridad".

La medida forma parte de una "política revisada" tras la sentencia del juez del distrito de Columbia Paul Friedman, que dio la razón al diario 'The New York Times' en su demanda frente a lo que calificó como "acciones excesivamente celosas por parte del Secretario de Defensa (Pete Hegseth) y del Departamento que dirige".

Al calor del fallo, Parnell ha asegurado que "el Departamento siempre acata las órdenes judiciales, pero discrepa de la decisión y ha presentado una apelación". "Mientras tanto, y en cumplimiento de la orden judicial, he firmado el informe revisado sobre la reserva del Pentágono para los medios de comunicación, con vigencia inmediata", ha señalado, pese a reconocer a renglón seguido que el nuevo espacio pensado para los medios no ha sido aún habilitado.

Con todo, la política revisada incluye también una segunda medida: el "acceso solo con escolta". "El acceso de todos los periodistas al Pentágono requerirá la presencia de personal autorizado del Departamento", ha subrayado el portavoz de la cartera, si bien ha apuntado que "los titulares de credenciales seguirán teniendo acceso al Pentágono para las ruedas de prensa, conferencias y entrevistas programadas a través de las oficinas de relaciones públicas".

"El Departamento mantiene su compromiso con la transparencia y con la colaboración con periodistas acreditados que cubren las actividades del Departamento y del Ejército estadounidense. Asimismo, el Departamento está comprometido con la seguridad del Pentágono y la protección de sus empleados. La política revisada refleja ambos compromisos", ha defendido Parnell.