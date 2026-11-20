El presidente ruso, Vladimir Putin (a la izquierda); el presidente chino, Xi Jinping (en el centro), y el presidente estadounidense, Donald Trump (a la derecha), posan antes de la cumbre China-Rusia-EEUU en Shenzhen - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una reportera de la agencia Bloomberg fue apartada por las autoridades chinas del resto de prensa que cubrió las declaraciones iniciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre trilateral con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, celebrada en Shenzhen.

La decisión, que le impidió a la periodista Annmarie Hordern seguir la comparecencia, llegó después de que la misma lanzara una pregunta a Trump durante un encuentro anterior con Xi, según recoge una información enviada por la prensa acreditada en la Casa Blanca, que ha seguido al mandatario estadounidense a la cumbre.

Tras la medida, un funcionario de la Casa Blanca ha afirmado que desde la Presidencia estadounidense presionaron para lograr su reincorporación al resto de la prensa, pero que las autoridades chinas han insistido en su exclusión.

Si bien no ha aludido en concreto a este evento, Trump sí ha parecido lamentar algunas de las restricciones impuestas por Pekín a los medios de comunicación presentes, llegando a considerar "una pena que los medios de comunicación no pudieran ver parte de ello (la cumbre trilateral), porque cada uno de los movimientos, sin excepción, se ejecutó a la perfección".