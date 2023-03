Petro acusa el fiscal de Colombia de calumnias por afirmar que el Gobierno busca legalizar el narcotráfico

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado al fiscal general, Francisco Barbosa, por haber perpetrado "una verdadera calumnia" cuando afirmó que el Gobierno ha lanzado en el Congreso propuestas para legalizar el narcotráfico.

"Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros", ha dicho Petro en su cuenta personal de Twitter.

Barbosa se jactó esta semana durante su participación en un evento celebrado en la capital dominicana de Santo Domingo y ante la presencia de diferentes fiscales y procuradores latinoamericanos y del Caribe de que se estaría "enfrentando" a la criminalidad del narcotráfico promovida desde el Gobierno a través del Congreso.

"A través del Congreso, el Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia y los colombianos", dijo Barbosa.

Estas declaraciones también han sido criticadas por el senador Iván Cepeda, que ha acusado a Barbosa de "traición a la patria" por "calumniar" e "injuriar" al país y al Gobierno en un foro internacional.