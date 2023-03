Petro acusa a la ministra de Deportes de firmar contratos después de pedir su renuncia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha explicado este martes que la anterior ministra de Deportes, María Isabel Urrutia, incurrió en "actuaciones indelicadas" con los presupuestos después de que firmara contratos a pesar de que ya conocía que no seguiría en el gabinete.

"He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación", ha escrito este martes en su Twitter, aunque acto seguido ha sido más preciso y ha explicado que Urrutia firmó contratos tras pedirle su carta de renuncia.

Urrutia, medallista de oro en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Sídney de 2000, fue uno de los tres ministros que dejó el gabinete de Petro la semana pasada tras su primera crisis de gobierno desde que asumió el cargo en agosto, junto a los anteriores titulares de Educación, Alejandro Gaviria y de Cultura, Patricia Ariza.

Por su parte, Urrutia se ha defendido alegando que "ni la indelicadez, ni la corrupción", hacen parte de ella. "Así es la política, lo único que tengo en mi corazón es que hice las cosas bien y trabaje por el deporte de Colombia".

En relación a los 264 contratos valorados en cerca de 24.000 millones de pesos (unos 4,8 millones de euros) que Urrutia firmó días después de saber que Petro había dejado de contar con ella, ha asegurado que ya habían sido apalabrados.

"A mí me dieron disponibilidad presupuestaria el 15 de febrero y ya esos contratos venían en proceso. El hecho que haya anunciado no quiere decir que yo dejara de ser ministra. Entonces lo que hice fue dar vía libre a los contratos de prestación de servicios porque se necesitaba ese personal para que pudiera funcionar el Ministerio" ha defendido Urrutia en declaraciones a RCN.

En ese sentido, Urrutia ha explicado que acordó con la jefa de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, prolongar sus labores hasta el 13 de enero, a fin de poder dar salida a la falta de personal del que adolecía el ministerio.

"Llegamos a un acuerdo con Laura Sarabia cuando le expliqué la situación en la que estábamos en ese momento y los tiempos de pronto no le daban mientras publicaron la hoja de vida de la nueva ministra y era más traumático para las federaciones ya que estábamos sin personal", ha contado.

"Estoy con la conciencia limpia y es lo que quiero decirle a todos los colombianos que tengan la tranquilidad, que me voy con la cabeza en alto y con el corazón para seguir trabajando", se ha defendido Urrutia, quien ha agradecido a Petro la oportunidad de haberla invitado a formar parte de este gobierno.

Coincidiendo con su salida del Ministerio de Deportes, hace unos días, Uruttia criticó en una entrevista concedida a la revista 'Semana' que no hubiera sido avisada de su destitución hasta el momento en el que fueron anunciadas las salidas. "No sabía, ni sospechaba", aseguró.

"No fue leal lo que me hicieron (...) Al país le digo que nunca hice las cosas mal. Las hice tan bien, tratando de atacar la corrupción, que terminé por fuera", dijo Urrutia, quien lamentó que los políticos no quieran "el cambio".

Su sustituta es Astrid Rodríguez, que tomará posesión de su cargo este martes, tal y como ha anunciado Petro. "Por primera vez una educadora física, de la universidad pedagógica entrara a un gobierno", ha recalcado.