Petro asegura que no tiene "ningún problema" en retirar los aranceles impuestos a los productos de Ecuador

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Jorge Londono - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este viernes que no tendría inconveniente en suprimir los aranceles impuestos a los productos ecuatorianos, apenas unas horas después de que la Comunidad Andina de Naciones lo solicitase y en un contexto de creciente tensión entre Bogotá y Quito en el que el Ministerio de Comercio colombiano elevó del 30% al 100% el gravamen a los productos procedentes de Ecuador para responder recíprocamente a la medida adoptada este país.

"No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron", ha indicado el mandatario colombiano en una escueta publicación en redes sociales, en respuesta a una información previa sobre la petición realizada desde la Comunidad Andina a Colombia y a Ecuador de retirar "los aranceles que tienen a ambos países en una guerra comercial".

Desde el Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, Óscar Obando ha explicado que las imposiciones decretadas por ambos países durante los últimos meses han comportado "afectaciones bastante drásticas" en algunos puntos de la frontera. "Por eso miramos con buenos ojos el pronunciamiento de la comunidad andina por la cual obliga a los dos gobiernos al desmonte inmediato, un máximo de 10 días tienen que desmontar las medidas arancelarias", ha agregado en declaraciones a Noticias Caracol.

No obstante, ha subrayado Obando, esta guerra arancelaria ha generado ya "una herida difícil de sanar", con "millones de dólares" en pérdidas debido a todos aquellos "negocios --tanto de importación como de exportación-- que no se pudieron canalizar".

Estas declaraciones llegan después de que el Gobierno de Ecuador anunciase a comienzos de lunes que reducirá al 75% sus aranceles impuestos a las importaciones desde Colombia, apenas cuatro días después de la entrada en vigor de la tasa arancelaria del 100% anunciada el pasado mes de abril por el país andino, que alegó entonces una supuesta "falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza".

En palabras de Noboa, esta decisión "ratifica la apertura" de Quito de "avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza". Todo ello en medio de una guerra comercial librada entre estos dos países que comparten una frontera de unos 586 kilómetros, en la cual se ven afectados productos colombianos como cosméticos, plásticos, repuestos automotrices o medicinas, según el diario digital Primicias.

En respuesta a la denominada 'tasa de seguridad' que Noboa elevó de un 30% a un 50% en febrero y, posteriormente, al 100%, la Casa de Nariño anunció aranceles "inteligentes" con tarifas diferenciales para 191 productos arribados del vecino país andino.

La aplicación de dichos tributos diferenciales --del 35%, 50% y 75%--, apuntó entonces la Presidencia de Colombia en nota de prensa, dependería del "grado de producción y abastecimiento interno" siendo la misma "temporal mientras esté vigente la decisión arancelaria del vecino país".