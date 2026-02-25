Petro confirma la extradición desde España de 'Mono Gerly', presunto líder financiero del ELN

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles la extradición desde España de Gerly Sánchez Villamizar, alias 'Mono Gerley', presunto líder financiero de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de lo que el mandatario define como 'junta del narcotráfico'

"Se ha logrado la extradición al país desde España del señor Gerley Sánchez Villamizar quien opera hoy como miembro de la Junta del narcotráfico. Espero una profunda investigación de sus nexos y actividades en Colombia", ha anunciado Petro en redes sociales, compartiendo el documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en el que se confirma la entrega.

'Mono Gerley' fue detenido en España a finales de 2025 en una operación conjunta de las autoridades colombianas y españolas. Antes de acabar el año, el presidente Petro afeó a la Fiscalía que no hubiera todavía agilizado la petición de extradición de quien es considerado líder financiero del ELN.

Su función en el grupo armado, donde formó parte del Frente de Guerra Oriental, estaba relacionada con las operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico, la extorsión y otras ilegalidades, y de financiación de atentados a través de empresas fantasma y otras redes que habrían operado tanto fuera como dentro de Colombia.