Petro utiliza la doble nacionalidad de De la Espriella para advertir a Trump de que no se fíe de él

Archivo - Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recomendado este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se cuide de su sucesor, Abelardo de la Espriella, puesto que, como ciudadano de ambos países, ha prometido lealtades contrapuestas a uno y otro país, por lo que no le hace digno de confianza.

"Solo viviremos una estafa, estafarán hasta al mismo Trump si se mete a hacer negocios con Abelardo", ha afirmado el aún presidente de Colombia al reaccionar a las dos declaraciones opuestas la una de la otra con las que De la Espriella, como ciudadanos de ambos países, se ha comprometido.

"Como economista que soy, no le aconsejaría al presidente Donald Trump semejante socio", ha dicho en redes. Petro cederá esta semana el cargo definitivamente a De la Espriella, cuya doble nacionalidad ha levantado suspicacias entre la oposición debido a la posible incompatibilidad de ejercer el cargo con dicha condición.

En ese sentido, quien fue su rival en las elecciones, el senador electo Iván Cepeda, anunció que ejercería la "desobediencia civil pacífica" como señal de protesta por la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella y su posible relación con agencias oficiales del Gobierno estadounidense.

"Para ser jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía y, por supuesto, guardián de la Constitución política. No se puede ser agente de la DEA", dijo Cepeda entonces.

Abelardo de la Espriella asumirá el cargo de presidente de Colombia este viernes 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali, rompiendo así con la tradición de llevarse a cabo dicha ceremonia en la Plaza de Bolívar o en el Congreso, en Bogotá.