Un petrolero es alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

Archivo - Buques en el estrecho de Ormuz. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un buque petrolero ha sido alcanzado por un proyectil "de origen desconocido" en el estrecho de Ormuz, provocando un incendio en la embarcación aunque por el momento toda la tripulación se encuentra a salvo.

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado del incidente que ha dado lugar a un incendio a bordo "que posteriormente ha sido extinguido".

"Según se informa, toda la tripulación está a salvo y, por el momento, no se ha confirmado ningún impacto medioambiental", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, el organismo vinculado a la Armada británica ha pedido "transitar con precaución" y comunicar cualquier actividad sospechosa a la entidad.

En otro incidente similar, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado un ataque a un petrolero con bandera de Togo, que ha registrado un incendio, mientras trataba de cruzar "ilegalmente" el estrecho de Ormuz.