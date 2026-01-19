Pezeshkian aboga por la indulgencia para algunos manifestantes detenidos durante las protestas en Irán

El presidente de Irá, Masoud Pezeshkian, recibe a un dirigente de Irak en su oficina en Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency Office a

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, han instado este lunes a tratar con "compasión e indulgencia islámicas" a quienes no han desempeñado un papel "importante" en los disturbios desatados durante las manifestaciones antigubernamentales.

Los líderes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han señalado en un comunicado conjunto que es primordial separar a los manifestantes de los "alborotadores" y los principales instigadores de la violencia, según ha informado la agencia de noticias Tasnim.

"Además del castigo contundente a los asesinos e instigadores del terrorismo, debemos aplicar la compasión y la indulgencia islámicas hacia quienes han sido engañados (por los poderes extranjeros) y no hayan desempeñado un papel esencial en los sucesos terroristas", han indicado en un comunicado.

En la misma línea se ha pronunciado este mismo lunes el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, quien ha dado un ultimátum a los manifestantes que se han involucrado "involuntariamente" en los "disturbios", prometiendo que habrá un menor castigo para aquellos que se entreguen a las autoridades en un plazo de tres días.

"Los jóvenes que involuntariamente han entrado en el caos son engañados, no soldados del enemigo", ha señalado, agregando no obstante que los "alborotadores" y principales instigadores de los "disturbios" serán tratados de forma "estricta" por el "imperio de la ley", según ha recogido la cadena de televisión pública IRIB.

Por otro lado, el vicepresidente de Ciencia, Tecnología y Economía, Hosein Afshin, ha asegurado que la red de internet volverá a la normalidad a finales de semana y que las restricciones existentes "se levantarán pronto", según ha recogido Tasnim.

Según las últimas cifras de la ONG con sede en Estados Unidos HRANA, más de 3.900 personas han muerto en el país como consecuencia de la represión policial de las protestas contra el Gobierno, desatadas a finales de diciembre por la crisis económica y el empeoramiento de los niveles de vida.