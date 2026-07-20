Pezeshkian asegura que Irán está sumido "en una guerra a gran escala" con EEUU a nivel militar y económico

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un discurso en Teherán (archivo) - Mehdi Bolourian/Iranian Presiden / DPA - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado este lunes que el país está sumido "en una guerra a gran escala" con Estados Unidos que incluye el enfrentamiento armado y la situación económica, en medio de los cruces de ataques de los últimos días a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio para avanzar hacia la paz.

"La realidad es que Irán está a día de hoy sumido en una guerra a gran escala", ha dicho el mandatario, que ha argüido que "esta guerra no es solo una de misiles, ya que el enemigo ha llegado a la conclusión de que no puede forzar a la nación iraní a rendirse a través de ataques militares".

Así, ha destacado que "el campo de batalla más importante es la economía y el sustento de la población". "A nivel militar, las Fuerzas Armadas defienden el país con autoridad, pero si la presión económica causa descontento social y el mismo se propaga, el enorme capital social creado por la población en apoyo al sistema podría verse socavado", ha explicado.

"Los enemigos de esta nación están intentando con todo su poderío bloquear nuestro camino al progreso", ha denunciado, según un comunicado publicado por la Presidencia iraní. "No quieren que haya un país independiente, poderoso y exitoso en esta región, por lo que debemos hacer frente a las conspiraciones del enemigo y resolver a la vez nuestros problemas internos", ha apuntado.

Pezeshkian, que ha reconocido que abordar estos dos asuntos a la vez "no es una tarea fácil", ha hecho un llamamiento a "la unidad" entre los iraníes. "Cuando decidimos plantar cara y resistir al enemigo, también debemos aceptar las consecuencias de esta decisión y no podemos esperar que la sociedad no afronte dificultades en condiciones de guerra", ha recalcado.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha acusado a Estados Unidos de "trasladar constantemente nuevo equipamiento militar" a Oriente Próximo mientras "afirman que buscan poner fin a la guerra". "Cuentan con que nuestra inteligencia sea igual que su modesto cociente intelectual", ha espetado.

"Hemos alcanzado un dominio absoluto a la hora de entender estos juegos estadounidenses y nos hemos preparado en consecuencia", ha advertido en un mensaje publicado a través de redes sociales. "Las acciones deben confirmar las declaraciones, no contradecirlas", ha zanjado el también negociador jefe iraní.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.