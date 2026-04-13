Pezeshkian condena los "insultos" de Trump al Papa: "La profanación de Jesús no es admisible"

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha condenado este lunes los "insultos" proferidos por su homólogo estadounidense, Donald Trump, contra el Papa León XIV. "La profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, no es aceptable para ningún hombre libre", ha dicho.

"Condeno los insultos contra Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán y declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la fraternidad, es inadmisible para cualquier persona libre. Que Alá te conceda la gloria", ha indicado en redes sociales.

Sus palabras se producen después de que Trump afirmase en un mensaje difundido en redes sociales que el Papa "es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", además de demostrar "debilidad" en temas relacionados con las armas nucleares.

"No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, vaciaba sus cárceles, incluyendo asesinos, narcotraficantes y sicarios, hacia nuestro país", indicó.

El magnate acusó al Papa de "reunirse con simpatizantes" del expresidente demócrata Barack Obama. "Leo debería comportarse como un Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político", expresó.

Asimismo, afirmó que debería "sentirse agradecido" porque fue elegido por sorpresa. "No estaba en ninguna lista (como favorito) para ser Papa y solo fue puesto ahí por la Iglesia porque es estadounidense y pensaron que era la mejor forma de lidiar con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano", señaló.

Más tarde, el inquilino de la Casa Blanca difundió una fotografía creada por Inteligencia Artificial en sus redes sociales en la que aparececía representado como Jesucristo, con una capa roja, una imagen compartida durante la celebración de la Pascua Ortodoxa.

El máximo representante del Vaticano se ha pronunciado recientemente contra la actividad bélica en múltiples países, como Ucrania, Líbano o Sudán, este mismo domingo, y también en Irán el pasado miércoles, cuando lamentó la "violencia y la devastación" y el "clima generalizado de odio y miedo".