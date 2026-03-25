Pezeshkian da las gracias a Erdogan por "su condena al agresivo régimen sionista" ante la ofensiva contra Irán

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una fotografía de archivo - Iranian Presidency / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha dado las gracias este miércoles a su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por su postura ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país y ha dicho que "su condena al agresivo régimen sionista es digna de elogio".

"La firme postura de mi hermano Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, al condenar al agresivo régimen sionista es digna de elogio", ha afirmado en un mensaje publicado en farsi y turco a través de sus redes sociales.

Así, ha recalcado que "la hermana nación turca ha jugado desde hace muchos años un papel significativo en solidaridad con el mundo". "Con la gracia de Dios, recorreremos juntos este glorioso camino", ha zanjado.

El mandatario turco se ha mostrado crítico con la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, abierta el 28 de febrero en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.