Pezeshkian pide a los iraníes reducir el consumo eléctrico

Archivo - El presidente iraní, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha emplazado este sábado a la población a reducir el consumo eléctrico ante las amenazas de ataques de Estados Unidos e Israel sobre las centrales eléctricas iraníes.

"Los enemigos están atacando nuestra infraestructura e intentando que nos rindamos fomentando el malestar de la gente y convertir ese malestar en descontento", ha apuntado Pezeshkian, según recogen los medios iraníes.

Por ello pide "no permitir que aumenten las condiciones para el malestar". "Por ahora no necesitamos hacer sacrificios, pero necesitamos controlar el consumo", ha apuntado. "En lugar de encender diez luces en casa, emplead dos luces. ¿Qué problema habría en ello?", ha planteado el mandatario iraní.

Esta recomendación se produce en medio de una tregua en la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero con el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás.

At home, instead of turning on 10 lights, use 2 lights-what's the problem with that?