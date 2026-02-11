Pezeshkian reitera que Irán "no busca hacerse con armas nucleares" y se abre a "cualquier tipo de verificación"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, habla ante la prensa durante los actos en Teherán en conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979 - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reiterado este miércoles que Teherán "no busca hacerse con armas nucleares" y ha subrayado que el país "está abierto a cualquier tipo de verificación" en este sentido, días después del reinicio de conversaciones indirectas con Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Somos sinceros con nuestro pueblo y con la comunidad internacional. La República Islámica de Irán no busca hacerse con armas nucleares y hemos reiterado esta posición en numerosas ocasiones. Estamos preparados para cualquier tipo de verificación", ha dicho durante un discurso durante los actos de conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979.

Así, ha matizado que "el muro de desconfianza que han creado Estados Unidos y algunos países europeos con su comportamiento y afirmaciones ha evitado que se alcancen resultados rápidos en las conversaciones", según una transcripción de sus declaraciones publicada por su oficina.

"Irán no se plegará ante el exceso y la injusticia y, al mismo tiempo, avanzará con todo su poderío hacia la paz y la estabilidad regional, especialmente a través del diálogo con los países vecinos", ha señalado, antes de destacar que "los asuntos regionales deben ser resueltos por los países de la región, no por potencias de fuera de la misma".

Pezeshkian ha argumentado que "Irán no necesita una interferencia extranjera a la hora de determinar su destino y los procesos regionales". "Estamos dispuestos a negociar en el marco del Derecho Internacional y los derechos de la nación iraní. Habrá negociaciones en el marco de las líneas rojas fijadas por el líder supremo (iraní, el ayatolá Alí Jamenei)", ha sostenido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Teherán busca "desarrollar las relaciones" con los países vecinos y ha ensalzado que "recientemente, cuando los enemigos intentaba crear una atmósfera o planeaban acciones contra Irán, muchos países islámicos contactaron con la República Islámica y le trasladaron su apoyo".

El mandatario, que ha citado a Turquía, Azerbaiyán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Pakistán, Arabia Saudí y Egipto entre ellos, ha destacado que "estos países intentaron evitar un aumento de las tensiones con una postura diplomática y no permitieron que el régimen sionista --en referencia a Israel-- y Estados Unidos avanzaran sus objetivos en la región".

Pezeshkian dio instrucciones la semana pasada para negociar con Estados Unidos, siempre y cuando las conversaciones tuvieran lugar en "un contexto propicio" y "libre de amenazas y expectativas irrazonables", una referencia a la negativa de Teherán a que el diálogo incluya puntos al margen de su programa nuclear, incluido su programa balístico o sus políticas internas, tal y como exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.