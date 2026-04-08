Pezeshkian subraya que el alto el fuego con EEUU contempla "la aceptación de los principios generales" de Irán

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un acto (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado este miércoles que el alto el fuego de dos semanas alcanzado con Estados Unidos contempla "la aceptación de los principios generales" presentados por Teherán y ha ensalzado que el acuerdo ha sido posible por el papel jugado por la población iraní y la sangre del "mártir" Alí Jamenei, asesinado al inicio de la ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses.

"El alto el fuego, con la aceptación de los principios generales deseados por Irán, fue el fruto de la sangre de nuestro gran líder mártir, Jamenei, y el logro de la presencia de toda la población sobre el terreno", ha manifestado el mandatario en un mensaje en redes sociales. "Desde hoy, seguiremos estando unidos, ya sea en el campo de la diplomacia, en el de la defensa, en las calles o en el servicio público", ha apostillado.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.