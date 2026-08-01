Picardo estima que el Gobierno español ha respondido "extraordinariamente bien" a la crisis de Ceuta

Archivo - El Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se ha declarado convencido de que el Gobierno español ha respondido "extraordinariamente bien" a la crisis migratoria de esta semana en Ceuta, donde una incursión masiva de personas procedentes de Marruecos a través del espigón del Tarajal se ha saldado con 67 muertos.

"Creo que el Gobierno español ha respondido a esta situación extraordinariamente bien", ha asegurado Picardo tras comunicar su "solidaridad" al pueblo ceutí. "Lo primero que hizo (España) fue buscar la colaboración con las autoridades marroquíes, mientras las agencias de seguridad españolas dejaron claro a quienes llegaban que no eran bienvenidos", ha manifestado en entrevista a la emisora Times Radio.

Picardo ha lamentado la "exagerada reacción", en particular la procedente de la "extrema derecha", que ha creído que "podría bailar sobre la tumba" de un gobierno de izquierdas.

El ministro principal ha insistido en que nunca hubo peligro de que la incursión se derramara a Gibraltar. "Cuando la gente entraba en Ceuta, estaban tan lejos de Gibraltar como de la Unión Europea como cuando estaban en Tánger", ha añadido tras lamentar que lo que debería estar marcando los titulares es que han muerto 67 personas en este incidente.

"No hay peligro. Gibraltar no va a suspender nuestros nuevos acuerdos con la Unión Europea", ha asegurado el ministro principal durante la entrevista.