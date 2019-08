Pierluisi confirma que no comparecerá ante la comisión convocada por el Senado para evaluar su nombramiento

Publicado 05/08/2019 9:31:19 CET

Puerto Rico.-Pierluisi confirma que no comparecerá ante la comisión convocada po

Puerto Rico.-Pierluisi confirma que no comparecerá ante la comisión convocada po -/El Nuevo Dias via ZUMA Press/d / DPA

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha confirmado este domingo que no comparecerá el lunes ante la comisión convocada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para evaluar su nombramiento, según han informado varios medios locales

"Es que veremos si se da tal votación, porque realmente al yo ser gobernador no hay una base legal para llevar a cabo una votación", ha señalado Pierluisi tras ser preguntado sobre si se reafirmaba en retirarse del cargo si el Senado no votaba a su favor. El pasado viernes Pierluisi dijo que dejaría a Wanda Vázquez en el cargo si no conseguía el favor del Senado.

"Realmente es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada", ha añadido Pierluisi.

Posteriormente ha emitido un comunicado en el que ha querido dejar claro que no ha dado "ningún reverzaso". "Quiero dejar claro que no he dado ningún reverzaso a la postura que expresé anteriormente. En el día de hoy fui consistente en mis expresiones sobre la posición que ocupo", ha asegurado.

"Debido a que ya juramenté al cargo de gobernador, en este momento no existe secretario del Departamento de Estado que esté sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico; sin embargo, igual que dije el pasado viernes, este cuerpo legislativo tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia y, como he expresado, respeto ese proceso", ha añadido.

Pedro Pierluisi juró este viernes el cargo como nuevo gobernador de Puerto Rico, después de que el gobernador saliente, Ricardo Rosselló, le dejase en el cargo tras su renuncia. La toma de posesión se produjo horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el nombramiento de Pierluisi y sin que el Senado se pronunciase al respecto.

Rosselló manifestó en un comunicado que la jura del cargo tuvo lugar después de que la Cámara de Representantes de Puerto Rico "aprobara el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado" y recalcó que se procede así "de acuerdo con el Estado de Derecho vigente".

En este sentido, argumentó que la Constitución establece que "cuando ocurra una vacante en el cargo de gobernador producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al secretario de Estado, quien lo desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo gobernador sea electo y tome posesión".

Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, criticó a través de su cuenta en la red social Facebook que "las recientes expresiones del gobernador saliente sobre la forma de transicionar luego de su bochornosa salida son mas que elocuentes".

"Reflejan sus verdaderas intenciones. Nunca se arrepintió de nada. No respetó el reclamo del pueblo. De hecho, se burló, utilizando nuevos cómplices", criticó Rivera Schatz.

El propio Rivera Schatz dijo el jueves que Pierluisi no cuenta con los apoyos suficientes para ser confirmado en el cargo. "Pedro Pierluisi no tiene los votos de la mayoría. No los tiene", dijo, si bien convocó una sesión el lunes para que Pierluisi defienda su nombramiento ante los senadores.

Pese a ello, manifestó que "el abogado de quien ha sido el enemigo número uno de Puerto Rico (en referencia a la Junta de Supervisión Fiscal), no puede estar al mando de Puerto Rico".

MOVILIZACIONES CONTRA ROSELLÓ

Cientos de miles de personas se han manifestado en las últimas semanas para reclamar la dimisión de Rosselló y han acusado a Pierluisi de servir a los intereses del citado organismo, y no a los de la población.

Rosselló presentó su dimisión la semana pasada tras las protestas por la publicación de una serie de mensajes que contenían comentarios en los que se pedía perseguir a políticos opositores y funcionarios.

Dicha renuncia se hará efectiva este mismo viernes a las 17.00 horas (hora local). La polémica sobre quién ocupará el cargo se ha producido después de que la secretaria de Justicia de la isla, Wanda Vázquez, sucesora designada de Rosselló, renunciara a convertirse en gobernadora.