Piñera pide a los partidos de Chile ser "consecuentes" tras apoyar el PC la victoria de Ortega en Nicaragua

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha pedido este viernes a "todas las fuerzas democráticas chilenas" ser "consecuentes" y condenar las "violaciones a la libertad, a la democracia o a los Derechos Humanos", en respuesta a la declaración emitida por el Partido Comunista (PC) y movimientos de izquierda respaldando la reelección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

"Nicaragua ya no es una democracia y en Nicaragua no se respetan los Derechos Humanos", ha declarado Piñera, que ha hecho hincapié en que las elecciones del domingo, rechazadas por la práctica totalidad de la comunidad internacional, "no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia".

"No fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas, se hicieron con muchos candidatos, o posibles candidatos, encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados", ha agregado, siguiendo la línea de la declaración del Ministerio de Exteriores chileno del lunes, que rechazó los resultados de los comicios.

"Cuando hablamos de principios básicos como la libertad, la democracia y los Derechos Humanos, no puede haber doble estándar y por eso yo pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones", ha añadido el mandatario.

En la declaración, firmada también por el Partido Igualdad, el Movimiento del Socialismo Allendista, Izquierda Libertaria, Ukamau Chile y el Movimiento de Pobladores en Lucha, el Partido Comunista señaló que "el pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades" y que "la mayoría del pueblo de Nicaragua se ha expresado en las urnas y ha otorgado legitimidad al Gobierno del presidente Ortega".