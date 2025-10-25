El PKK anuncia que este domingo dará un "paso histórico" en sus conversaciones de paz con Turquía

Archivo - Marchas en Turquía por la liberación de Abdulá Ocalan, líder del PKK - Europa Press/Contacto/Mehmet Masum Suer - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha convocado para este domingo a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que anunciarán "un paso histórico", sin dar más detalles, dentro de sus optimistas conversaciones de paz con el Gobierno turco para poner fin de una vez por todas a unas cuatro décadas de conflicto.

Las negociaciones siguen desde hace semanas una inercia positiva. Después de que su encarcelado líder, Abdulá Ocalan, instara a la formación a perseguir una solución democrática, el PKK anunció en mayo su disolución y un principio de desarme representado en ceremonias tan simbólicas como la celebrada el 11 de julio en la cueva de Jasana, un lugar de enorme importancia histórica para los kurdos, en la provincia iraquí de Solimania, cuando varios guerrilleros arrojaron sus armas a la hoguera.

Ahora, y según informa la agencia kurda Firat, muy próxima al movimiento, "el PKK dará un nuevo paso histórico de acuerdo con el llamamiento de Ocalan y las resoluciones del XII Congreso del PKK", donde el movimiento anunció su disolución.

Cabe recordar que Turquía, que sigue considerando al PKK una organización terrorista, ha configurado una comisión parlamentaria turca está formulando las bases jurídicas para la paz la organización, y se espera una nueva reunión entre el comité mediador de las conversaciones de paz con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El Gobierno turco y el PKK ya iniciaron en 2013 un proceso de conversaciones de paz, si bien se derrumbaron en 2015 y se vieron seguidas por un estallido de enfrentamientos en las zonas de mayoría kurda en el sureste y el este del país.

Si bien el PKK formuló tras su fundación un llamamiento a la creación de un Estado independiente, en la actualidad aboga por una mayor autonomía en las zonas de mayoría kurda, parte de lo que se considera el Kurdistán histórico, que se extiende también a partes de Siria, Irak e Irán.