El PKK anuncia la retirada de todas sus fuerzas de Turquía para avanzar en el proceso de paz

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha anunciado este domingo la retirada de todos sus combatientes de sus posiciones em Turquía en un paso más en el proceso de paz entre el Estado turco y el grupo armado que anunció en mayo su disolución y el fin de cuarenta años de lucha armada.

En una rueda de prensa escenificada en el norte de Irak con dos grandes fotografías de su histórico líder encarcelado, Abdulá Ocalan, la cúpula del PKK han destacado los "pasos significativos de trascendencia histórica" que han dado para alcanzar una "sociedad de paz y democrática", al que ahora se suma la declaración de retirarse de Turquía.

"Estamos llevando a cabo la retirada de todas nuestras fuerzas en Turquía, que representan un riesgo de conflicto dentro de las fronteras turcas y son vulnerables a posibles provocaciones", reza la declaración del grupo armado kurdo, leída a los medios por el integrante de su Consejo Ejecutivo Sabri Ok, y publicada a través de la agencia de noticias Firat.