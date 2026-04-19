La PNP refuerza controles ante un eventual intento de salida del país del jefe de la ONPE en plena polémica electoral

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto en marcha un dispositivo de alerta interna y ha ordenado intensificar los controles en todo el país ante la posibilidad de que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, intente abandonar el territorio nacional tras darse a conocer la supuesta apertura de diligencias en su contra.

La decisión se produce en un contexto de fuerte controversia tras las irregularidades registradas en la distribución de material electoral durante las elecciones generales del pasado 12 de abril, que impidieron a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto, lo que llevó a prorrogar la jornada de votación.

De acuerdo con una orden interna recogida por el diario peruano 'El Comercio', la medida responde a informaciones que sostienen que se estaría tramitando una solicitud de detención preliminar por siete días, así como diligencias de registro e incautación de bienes contra Corvetto y otros funcionarios bajo investigación. Estas actuaciones, no obstante, no han sido confirmadas oficialmente hasta el momento.

En ese marco, el jefe del Comando de Operaciones Policiales ha dispuesto este sábado por la noche "extremar las medidas de seguridad" en infraestructuras clave como aeropuertos, puertos, terminales terrestres, puestos de control y zonas fronterizas, reforzando la presencia de efectivos.

Asimismo, se ha encargado a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) que desarrollen "las acciones pertinentes" dentro de sus respectivas competencias. En paralelo, la Dirección de Inteligencia deberá intensificar sus labores, en coordinación con las unidades regionales, con el objetivo de prevenir "eventuales intentos de evasión o salida del país".

El documento establece también la obligación de comunicar de inmediato cualquier incidencia relevante para su seguimiento. Hasta el momento, ni la ONPE ni su titular han emitido declaraciones al respecto.

La situación de Corvetto está siendo evaluada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que espera sus alegaciones en el marco de una investigación preliminar relacionada con la no instalación de mesas de votación y los retrasos generalizados en su puesta en marcha, según el mismo medio.

El responsable electoral dispone de plazo hasta el 24 de abril para presentar sus alegaciones. Posteriormente, la JNJ prevé emitir un informe entre la primera y segunda semana de mayo en el que determinará si procede abrir un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones como la destitución, remoción o absolución.

En paralelo a este proceso, avanzan otras investigaciones. Corvetto, recuerda 'El Comercio', debía comparecer el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP en calidad de testigo, pero solicitó reprogramar su declaración, proponiendo que esta se lleve a cabo de manera virtual y "en un plazo razonable".

La citación se enmarca en las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción sobre la contratación de la empresa Galaga S.A.C., previamente sancionada por incumplimientos contractuales y nuevamente encargada de la distribución del material electoral en los últimos comicios.