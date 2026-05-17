La Policía de Berlín detiene a 15 personas en una manifestación propalestina que conmemoraba el Día de la Nakba

Archivo - Un momento de tensión entre la policía de Berlín y los manifestantes durante la manifestación por la 78º Nakba en Berlín. - Europa Press/Contacto/Maria Castro

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 personas han sido detenidas este sábado en Berlín por "delitos típicos de este tipo de concentraciones" en una manifestación propalestina con motivo del Día de la Nakba, donde unas dos mil personas se han manifestado en contra de la ofensiva israelí en Gaza.

Según fuentes policiales, los 15 manifestantes habrían sido arrestados por atacar a miembros de las fuerzas policiales o por el uso de simbología de organizaciones consideradas como terroristas por el Gobierno alemán. La marcha, que partía de Oranienplatz hasta el barrio de Neukölln, terminó antes de las siete de la tarde y una agente de policía resultó herida, aunque pudo continuar con su turno.

De acuerdo con fuentes policiales recogidas por el diario alemán 'tagesschau', los arrestos se han producido por "delitos típicos al desarrollo de la concentración", específicamente por "ataques" a las fuerzas de seguridad y por el uso de simbología de organizaciones consideradas terroristas por el Gobierno alemán.

La movilización, que ha discurrido desde Oranienplatz hasta el barrio de Neukölln, ha concluido antes de las 19.00 horas (hora local). Durante los incidentes, una agente de policía ha resultado herida, aunque ha podido continuar con su servicio.

La manifestación, que ha sido acompañado por un complejo dispositivo de seguridad que incluía 700 agentes de policía, tenía como objetivo conmemorar el llamado Día de la Nakba, que hace referencia a la huida y expulsión de los palestinos tras la fundación del estado de Israel en 1948.