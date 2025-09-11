La Policía de Colombia anuncia la muerte de cuatro disidentes de las FARC acusados de la muerte de 13 policías

Archivo - Un helicóptero de la Policía de Colombia sobrevuela una manifestación en la capital, Bogotá. - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía de Colombia ha hecho pública este miércoles las muertes en combate de cuatro integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las FARC, incluidos dos líderes señalados por el derribo con un dron de un helicóptero oficial en el noroeste del país que mató a cuatro agentes a finales de agosto.

"La Policía de Colombia abatió a cuatro integrantes de la estructura 36 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de alias 'Calarcá', señalados (como) responsables de participar del atentado criminal que segó la vida de 13 valientes policías en Amalfi", Antioquia, ha anunciado el jefe del cuerpo policial, Carlos Fernando Triana, en una publicación en la red social X.

Entre los cuatro asesinados están "alias 'Román', cabecilla de la comisión, y alias 'Guillermino' o 'Zarco'", al que Triana señala como el especialista en explosivos que "habría preparado y activado el campo minado que impactó el helicóptero" derribado.

Asimismo, el jefe de la Policía ha indicado que los enfrentamientos aún continúan, pero ha informado de la incautación de "material bélico" y explosivos.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha difundido lo ocurrido a través de X, destacando que "Ramón y Guillermino dejan de delinquir y traquetear de manera definitiva". "¿Había otra opción? sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla", ha manifestado.