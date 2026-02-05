La Policía y el Ejército israelíes buscan a tres colonos tras vandalizar una aldea cristiana en Cisjordania

Vista general de las viviendas de los residentes beduinos palestinos de Jirbet Ibziq, en el norte del valle del Jordán, cerca de Tubas, en Cisjordania, donde se reunieron tras ser atacados por un grupo de colonos - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía y el Ejército de Israel han iniciado una investigación acerca de un ataque incendiario y vandálico llevado a cabo por colonos israelíes en la aldea cristiana de Taibe, próxima a la ciudad cisjordana, Ramala, donde ha sido incendiado un vehículo mientras que en una pared contigua ha aparecido una pintada con las palabras "venganza" y "la nación de Israel vive" en hebreo.

Así lo ha confirmado la televisión pública israelí Kan, que ha compartido en redes sociales las imágenes del ataque y vídeos de cámaras de seguridad en los que se ve a tres hombres enmascarados llegando al lugar durante la noche y huyendo.

La violencia de colonos israelíes también ha afectado esta noche a la localidad de Jirbet Samara, situada en el noreste de Cisjordania, donde la agencia palestina WAFA ha alertado de un nuevo ataque con piedras hacia una zona que ya ha sido objetivo en los últimos meses de incidentes similares.

EL EJÉRCITO ISRAELÍ RODEA UNA ALDEA BUSCANDO SOSPECHOSOS

Paralelamente, unas horas antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Policía se han desplazado a la aldea de Beit Ur al Tahta, en el oeste de Cisjordania, y han acordonado la zona para buscar a varios sospechosos de "lanzar piedras contra vehículos israelíes", según han afirmado las propias FDI, que han señalado la presencia de un civil israelí "levemente herido".

Los ataques de colonos han sido especialmente frecuentes en Jerusalén Este y Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023 y junto a las actividades del Ejército israelí un total de 1.050 muertos, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.