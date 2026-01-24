La Policía encuentra restos humanos tras un deslizamiento de tierra en un camping en Nueva Zelanda

Archivo - Inundación en Nueva Zelanda (archivo) - Europa Press/Contacto - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía neozelandesa ha encontrado este viernes restos humanos tras el deslizamiento de tierra ocurrido la víspera en el popular campamento de Mount Maunganui, en la costa este de la Isla Norte de Nueva Zelanda, donde al menos seis personas siguen desaparecidas mientras continúan las labores para recuperar más víctimas.

"Nos encontramos en una situación en la que, durante la noche, hemos encontrado restos humanos", ha informado este sábado el comandante del distrito policial Tim Anderson en una rueda de prensa recogida por la televisión pública del país.

Tras conocer la "desgarradora noticia", Anderson ha anunciado asimismo que los efectivos desplegados sobre el terreno están pasando de una "operación de rescate a una fase de recuperación", al tiempo que ha señalado que los fallecidos han sido encontrados en una zona --no revelada-- en los equipos de búsqueda esperaban que estuvieran.

La policía augura que el proceso de identificación --que se llevará a cabo junto a la oficina forense-- podría alargarse durante varios días, si bien espera que los nombres de las seis personas desaparecidas se hagan públicos a lo largo tarde. Entre las seis personas que continúan desaparecidas se encuentran dos adolescentes, la más joven de ellas de 15 años.

Los servicios de búsqueda y rescate han estado peinando el recinto vacacional desde que el jueves por la mañana un alud arrasó tiendas de campaña y autocaravanas, así como varias de las instalaciones del camping.

Este suceso tiene lugar después de que --a principios de esta misma semana-- una tormenta tropical azotara la parte superior de la Isla Norte del país, provocando la crecida de los ríos y creando inundaciones que aislaron algunas zonas aisladas de la región.

En este contexto, según TVNZ, dos personas perdieron la vida este jueves después de que su casa fuera alcanzada por un deslizamiento de tierra en Papamoa, cerca de Tauranga. Asimismo, otro hombre desapareció arrastrado por la crecida de un río cerca de la ciudad de Warkworth, al norte de Auckland, donde la Policía sigue buscándolo.