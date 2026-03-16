La Policía de Indonesia busca a cuatro sospechosos por el ataque con ácido a un activista de DDHH

Archivo - Un grupo de policías en la capital, Yakarta - Europa Press/Contacto/B.Nugraha - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de la capital de Indonesia, Yakarta, ha informado este lunes de que las autoridades buscan a cuatro personas sospechosas del ataque con ácido contra Andrie Yunus, coordinador adjunto de la ONG Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS), si bien por el momento no hay detenidos por el caso.

El director de la división de Investigación Criminal de la Policía Regional Metropolitana de Gran Yakarta, Iman Imanuddin, ha explicado en una rueda de prensa que los cuatro presuntos autores del ataque viajaban en dos motocicletas, con dos personas a bordo de cada una.

"Hemos obtenido grabaciones de cámaras de seguridad con imágenes bastante nítidas, lo que resulta de gran ayuda en nuestro proceso de investigación", ha detallado, agregando que los sospechosos siguieron a la víctima durante varias horas y, tras el ataque, huyeron en varias direcciones, según ha recogido el portal de noticias Tempo.

La Policía ha abierto una investigación por un presunto "delito de agresión grave", si bien la Fundación Indonesia de Asistencia Legal (YLBHI) ha criticado el alcance "limitado" de las pesquisas, puesto que el ataque --"planeado, estructurado" y "ejecutado por personas entrenadas"-- constituye un "delito de intento de homicidio premeditado" en virtud del artículo 459 del Código Penal.

"Si el ácido impacta en el rostro, puede causar la muerte. Además, el uso de ácido no puede considerarse un acto espontáneo, sino un acto que requiere preparación previa. El descubrimiento de un patrón de acecho, observación y espera de la víctima también indica la existencia de un plan en este ataque", ha señalado en un comunicado.

La organización también ha criticado a la Policía por limitar su investigación "a los perpetradores en el terreno", sin reparar "en los actores intelectuales y sus motivaciones", instando así a llevar una investigación "seria" y "transparente" sobre lo sucedido.

"Si las fuerzas del orden se centran únicamente en los perpetradores en el terreno, el Estado no logrará esclarecer completamente el crimen y podría perpetuar la impunidad de quienes planificaron, ordenaron o ejecutaron el ataque", ha expresado.

Por todo ello, ha argüido que si el caso "no se resuelve por completo y solo se persigue a los perpetradores sin identificar a los responsables intelectuales, esto demuestra el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar justicia y un proceso legal justo y efectivo para las víctimas", violando así las leyes internacionales sobre Derechos Humanos.

Yunus fue rociado con ácido mientras regresaba en motocicleta a su domicilio tras grabar un podcast en la oficina de YLBHI. Como resultado, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la capital con quemaduras que cubren el 24% de su cuerpo, incluyendo el rostro y el torso.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se mostró "profundamente preocupado por el horrible ataque con ácido contra Andrie Yunus". "Los responsables de este cobarde acto de violencia deben rendir cuentas", indicó en redes sociales.