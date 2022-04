La Policía de Israel lanza gases lacrimógenos desde drones en la Explanada de las Mezquitas

Palestinos rezando en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén - Jeries Bssier/APA Images via ZUM / DPA

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Israel ha lanzado este viernes gases lacrimógenos a través de drones en la Explanada de las Mezquitas, escenario de un repunte de las tensiones durante la última semana y en plenos rezos el viernes en el mes de Ramadán.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, decenas de fieles musulmanes han sufrido problemas respiratorios por el lanzamiento de los gases lacrimógenos en los patios de la Mezquita de Al Aqsa junto después de uno de los rezos del viernes.

La organización Patrimonio Islámico (Waqf), encargada de la gestión del complejo --conocido como Monte del Templo por los judíos--, ha resaltado que en la Explanada de las Mezquitas había cerca de 150.000 fieles en ese momento, en su mayoría palestinos de Jerusalén, Cisjordania y ciudades árabes de Israel.

Vídeos publicados en redes sociales permiten ver un dron lanzando gases lacrimógenos en la zona en medio de gritos de los fieles. Según la emisora israelí Kan, la intervención policial ha tenido lugar después de que se ondearan en el lugar banderas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Sin embargo, otros medios israelíes han apuntado a que palestinos enmascarados habían lanzado piedras contra un puesto policial en la Explanada de las Mezquitas, provocando la respuesta de los agentes, tal y como ha recogido 'The Times of Israel'. La Policía israelí no se ha pronunciado por el momento sobre lo sucedido.

Horas antes, Hamás había hecho un llamamiento a los palestinos para una "movilización" de cara a los rezos de este viernes en la Explanada de las Mezquitas, que desde hoy estará cerrada a no musulmanes y aplaudió la "respuesta heroica" de los fieles ante las "incursiones, violencia y brutalidad de las fuerzas de ocupación".

A primera hora del día, alrededor de 30 personas han resultado heridas en incidentes registrados en el lugar tras nuevos enfrentamientos entre manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad de Israel. Por su parte, Naciones Unidas ha expresado su "profunda preocupación" por la "creciente violencia" durante las últimas semanas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.

Las tensiones en Jerusalén repuntaron el 15 de abril después de que las fuerzas de seguridad israelíes irrumpieran en la Explanada de las Mezquitas, lo que desencadenó unos enfrentamientos que se saldaron con cerca de 150 palestinos heridos. Asimismo, la Autoridad Palestina ha denunciado la entrada de agentes durante varios días para escoltar a fieles judíos en la zona.

La Explanada de las Mezquitas --tercer lugar santo del Islam-- descansa en uno de sus laterales sobre el Muro de las Lamentaciones, último vestigio del Templo de Salomón que los judíos más radicales pretenden utilizar como parte de un Tercer Templo.

Este año la tensión se ha multiplicado porque el mes santo musulmán del Ramadán coincide con la Pascua judía y la Semana Santa cristiana y sus actos en la ciudad de Jerusalén, en medio además de un refuerzo de las operaciones de seguridad por parte de Israel tras los atentados de las últimas semanas en el país.