La Policía de Nigeria detiene a más de 30 manifestantes por portar banderas de Rusia

La Policía de Nigeria ha informado este martes de que más de 30 personas han sido detenidas por portar banderas de Rusia en el marco de las violentas protestas contra la gestión económica del Gobierno liderado por el presidente, Bola Tinubu, que se registran en el país por sexto día consecutivo.

Estas detenciones han tenido lugar en los estados de Kano, Kaduna, Katsina y Bauchi, donde los manifestantes abogan por acabar con la "mala gobernanza" en busca de un cambio político en el país africano. Entre los arrestados se encuentran varios sastres acusados de tejer estas banderas.

Miles de personas han salido a la calle en Nigeria a lo largo de la última semana, si bien las movilizaciones parecen haber perdido fuerza a medida que avanzan los días. Sin embargo, el Ejército considera que portar banderas rusas supone "cruzar una línea roja".

La Embajada de Rusia en el país, por su parte, ha negado cualquier implicación al respecto. "El Gobierno de Rusia y sus altos cargos no están implicados en este tipo de actividades y no ha participado en su organización", ha indicado la legación diplomática en un comunicado en el que han asegurado que la "intención de algunos manifestantes de hacer ondear banderas rusas es personal y no refleja la postura oficial del Gobierno ruso sobre el asunto".

Algunos manifestantes, al ser preguntados por la idea de portar estas banderas, han asegurado que desean que el país "abrace el estilo de Gobierno ruso y su forma de liderazgo", tal y como han hecho otros países de África Occidental, según informaciones recogidas por el diario 'The Punch'.

La semana pasada, la ONG Amnistía Internacional alertó de que al menos trece manifestantes habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad nigerianas durante el primer día de protestas, una cifra que la Policía del país rebaja a siete.

El propio presidente nigeriano ha pedido a la población poner fin a las protestas y al "derramamiento de sangre", si bien la organización de las manifestaciones aboga por seguir adelante con las mismas.