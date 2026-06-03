La Policía de Panamá destituye al director de Seguridad Penitenciaria tras la fuga de casi 200 reos

Patrullajes en las calles de Panamá tras un motín en una cárcel de máxima seguridad - POLICÍA NACIONAL DE PANAMÁ

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Panamá ha destituido este miércoles al director de Seguridad Penitenciaria, Luis García, y ha decidido nombrar a Basilio Sánchez como nuevo responsable en el cargo tras la fuga de 195 presos de una cárcel de máxima seguridad situada en los alrededores de la capital, Ciudad de Panamá.

"Se informa que el comisionado Basilio Sánchez fue designado como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria, con la responsabilidad de supervisar las medidas de seguridad y la investigación interna", ha indicado en un comunicado.

Asimismo, ha detallado que las fuerzas de seguridad han logrado detener a otros diez presos fugados, elevando a 133 la cifra total de capturados tras el motín registrado el lunes en la cárcel de La Joyita, que dejó también daños materiales a diversas instalaciones.

"Las unidades policiales han coordinado férreos patrullajes, puntos de control y acciones de inteligencia para intensificar la búsqueda y garantizar la recaptura de los evadidos. Paralelamente, la Policía Nacional mantiene el control y la seguridad dentro de los centros penitenciarios, donde se desarrolla una requisa minuciosa en todos los pabellones", ha agregado.

La prisión de La Joyita se encuentra ubicada en el corregimiento de Las Garzas, en la provincia de Panamá, al este de la capital. La cárcel acoge a jefes de bandas criminales y ha sido escenario de varias fugas y motines durante los últimos años, siendo considerada como el epicentro de la crisis carcelaria en el país centroamericano.

La Joyita cuenta con capacidad para albergar a cerca de 2.800 personas, si bien en 2025 contaba con más de 4.700 reos, según datos oficiales recogidos por la cadena de televisión panameña TVN, lo que supone un 65% más de su capacidad prevista, uno de los motivos que ha generado denuncias sobre las condiciones de hacinamiento de presos en el centro.