La Policía de Reino Unido investiga un "incidente" cerca de la Embajada de Israel en Londres

Archivo - Chaleco reflectante de la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard - POLICÍA METROPOLITANA DE LONDRES - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Reino Unido ha reforzado este viernes la seguridad en los alrededores de la Embajada de Israel en la capital, Londres, ante un "incidente" en la zona, si bien ha recalcado que la legación diplomática "no ha sido atacada", mientras que inspeccionan varios "objetos" hallados en el lugar, concretamente en los Jardines de Kensington.

"Hay un aumento de la presencia policial en los Jardines de Kensington y los agentes están analizando varios objetos desechados", ha dicho la Policía Metropolitana en un comunicado, en el que ha explicado que "por precaución, algunos de los agentes llevan ropa protectora". "Reconocemos que esto puede preocupar a los residentes locales y el público en general", ha señalado.

Sin embargo, ha afirmado que en estos momentos no cree que haya un "riesgo para la seguridad pública", a pesar de lo cual ha pedido a la población que no se acerque a la zona, que ha sido acordonada.

En este sentido, ha resaltado que "la Policía Antiterrorista de Londres tiene constancia de un vídeo publicado en Internet durante la noche en la que un grupo afirma haber atacado la Embajada de Israel con drones que portaban sustancias peligrosas".

"Podemos confirmar que la Embajada no ha sido atacada, mientras llevamos a cabo investigaciones urgentes para determinar la autenticidad del vídeo e identificar cualquier lazo potencial entre el mismo y los objetos en los Jardines de Kensington", ha zanjado, sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente.