Polonia denuncia que los hechos en la frontera con Bielorrusia son "una provocación disfrazada de contrabando"

Archivo - Zona de exclusión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. - Europa Press/Contacto/Attila Husejnow - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han denunciado este viernes que la violación en la víspera de su espacio aéreo mediante decenas de globos con mercancía de estraperlo procedentes de Bielorrusia es "una provocación disfrazada de contrabando".

La Oficina de Seguridad Nacional polaca ha informado de que en la víspera de Navidad se identificaron varias decenas de objetos procedentes de Bielorrusia en el espacio aéreo y se interceptó un avión de reconocimiento ruso en aguas territoriales polacas.

Si bien algunos de esos objetos han sido identificados como globos con contrabando --un incidente que ha venido repitiéndose en las últimas fechas en la frontera que comparten Bielorrusia y Lituania--, Polonia sostiene que son varios los factores que hacen pensar que esto va más allá del envío ilegal de mercancías.

"El hecho de que ocurriera durante un período festivo especial, la actividad de la aviación rusa en el mar Báltico y que incidentes similares hayan ocurrido recientemente en Lituania, pueden indicar que se trató de una provocación disfrazada de una operación de contrabando", apunta el organismo en su cuenta en la red social X.

Con motivo de la reacción de los países de la región en apoyo de Ucrania, estos vienen denunciando que Rusia ha puesto en marcha una guerra híbrida, que incluye incidentes de este tipo para desestabilizar la situación en la frontera. Al envío de contrabando, se suman también un aumento de la migración irregular que llega desde Bielorrusia para cruzar a Estados de la Unión Europea.