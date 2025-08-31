Polonia deporta a 15 ciudadanos ucranianos por infringir repetidamente su legislación interna

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia ha anunciado este sábado la deportación de 15 ciudadanos ucranianos a su país de origen al considerarlos culpables de diversas infracciones de las leyes polacas, incluidos delitos como la posesión de drogas, la falsificación de documentos o la conducción en estado de ebriedad.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio del Interior y Administración del país, que ha elevado a 1.100 el número total de extranjeros que han salido de Polonia por la fuerza desde comienzos de este año, en una nota recogida por la agencia de noticias polaca PAP.

El mismo medio señala que los ucranianos repatriados han pasado además a formar parte de una lista de personas 'no grata' en Polonia, país al que se les ha prohibido la entrada durante un periodo de entre cinco a diez años.

"Polonia es un país acogedor y abierto a los extranjeros. Sin embargo, no existe ni existirá jamás consentimiento para que infrinjan la ley, independientemente de su país de origen. El Ministerio del Interior y de la Administración responderá con firmeza ante cualquier violación de nuestro ordenamiento jurídico", ha apostillado la portavoz de Interior, Karolina Gabecka.

Este hecho tiene lugar después de que el presidente de Polonia, el ultraderechista Karol Nawrocki, vetase a comienzos de esta semana una legislación aprobada por el Parlamento para extender las prestaciones sociales a los refugiados ucranianos y ampliar su estatus de protección temporal hasta marzo de 2026.