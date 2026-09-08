Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Rusia contra Ucrania

Un soldado polaco en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Neil Milton

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han desplegado aviones de combate en su espacio aéreo como medida preventiva después de que las fuerzas rusas hayan lanzado una nueva andanada de ataques contra Ucrania, próximas a la frontera.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha informado del inicio de una "operación de la aviación militar en el espacio aéreo polaco" en un comunicado en redes sociales en el que vincula la medida a "actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa".

En el mismo, ha indicado que ha "movilizado" a sus fuerzas y ha puesto "en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar".

"Estas medidas son de carácter preventivo y están orientadas a asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a las áreas amenazadas", ha indicado, agregando que las fuerzas polacas supervisan la situación actual y permanecen "en estado de alerta" para una "reaccionar de inmediato".

Poco después, el Centro Gubernamental de Seguridad de Polonia ha informado de la activación de su Alerta 'RCB' --sistema de mensajes SMS para alertar a la población sobre situaciones de peligro-- y de su remisión a los operadores de telefonía móvil para su difusión, así como a la radio, televisión, agencia de prensa polaca y redes sociales. No obstante, mientras ello era llevado a cabo, el centro recibió la información de que "la amenaza había cesado", por lo que el envío fue interrumpido.