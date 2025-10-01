Polonia extiende los controles en su frontera con Alemania y Lituania hasta abril de 2026

Archivo - Imagen de archivo de varios militares en la frontera de Polonia. - Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia ha anunciado este miércoles de que ha decido extender de nuevo hasta el próximo mes de abril los controles fronterizos con Alemania y Lituania, unas medidas que estaba previsto en un inicio que expiraran este sábado pero que ahora las autoridades polacas han decidido alargar.

El Ministerio del Interior ha indicado en un comunicado que estos controles permiten "supervisar el flujo migratorio" y la ruta "que parte de países Bálticos y sigue hacia la zona más occidental de Europa atravesando Polonia".

En este sentido, ha señalado que la "tarea más importante de los agentes de la Guardia Fronteriza polaca seguirá siendo mantener cerrada la frontera con Bielorrusia para proteger al país del aumento de la presión migratoria" de la que ha acusado a Minsk en varias ocasiones.

El Gobierno polaco introdujo estas medidas a principios del pasado mes de julio en respuesta a controles aleatorios llevados a cabo en octubre de 2023 por las autoridades alemanas. El primer ministro, Donald Tusk, ha vinculado la posible retirada de estas disposiciones al fin de los controles por parte de Berlín.

Alemania comenzó a realizar controles aleatorios en la frontera en octubre de 2023 y los intensificó tras la toma de posesión del gobierno conservador del canciller Friedrich Merz en mayo.