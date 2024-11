Polonia rechaza la petición de Ucrania de más aviones de combate

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha rechazado la petición del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de enviar más aviones de combate para la defensa del país contra los ataques del Ejército ruso.

"Tenemos nuestras propias necesidades de defensa", ha defendido el político liberal-conservador en una entrevista este viernes al canal de noticias Polsat. "Polonia es un país de primera línea en esta guerra. Somos el único país de la Unión Europea y de la OTAN que tiene a Rusia y Ucrania como vecinos. Ucrania entiende que también tenemos que disuadir a (el presidente ruso, Vladimir) Putin", ha señalado.

Estas palabras se producen después de que el mandatario ucraniano reprochara este jueves a las autoridades polacas su negativa a derribar misiles rusos sobre Ucrania y que no hayan enviado más cazas MiG-29 a su país.

"Queríamos los MiG de Polonia, pero no pudieron entregárnoslos porque no tenían suficientes. Por eso acordamos con la OTAN que les asignarían una misión policial, como a nuestros amigos bálticos (...) ¿Polonia nos dio aviones? No", declaró durante un encuentro con líderes locales de Transcarpatia, una región ucraniana limítrofe con Hungría.

Al ser preguntado por estas afirmaciones, Sikorski ha defendido que se trata de una declaración "más amplia y espontánea" sobre el transcurso del conflicto. "No es que el presidente se abalanzara deliberadamente sobre Polonia, sino que Ucrania se encuentra en una situación difícil, también ha cometido errores", ha señalado.

Por otra parte, el ministro ha aprovechado para destacar la propuesta de su Gobierno de otorgar a Ucrania un "préstamo para defensa". "Se podría haber hecho desde el principio: Adelante, compren en las fábricas polacas a crédito, y cuando reconstruyan, lo devolverán", ha explicado.

En cualquier caso, ha defendido, que su misión como miembro del Ejecutivo polaco es "mantener esta guerra lo más lejos posible de (sus) fronteras".