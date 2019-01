Pompeo llama al Consejo de Seguridad a "apoyar a las fuerzas de la libertad contra el caos de Maduro"

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Actualizado 26/01/2019 16:36:53 CET

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que "elija un bando" en el conflicto abierto en Venezuela tras la declaración del jefe de la Asamblea Nacional opositora, Juan Guaidó, como "presidente encargado" del país.

"Es hora de elegir un bando. Basta de juegos, basta de dilaciones. O están del lado de las fuerzas de la libertad, o se alinean con el caos de (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro", ha declarado Pompeo.

"El Gobierno de Maduro es un gobierno mafioso producto del experimento social", ha añadido Pompeo, quien ha asegurado, frente al apoyo dado por Rusia o China a Maduro, Estados Unidos y sus socios son los verdaderos amigos de Venezuela".

"El antiguo régimen de Maduro ha acosado a su pueblo durante años, obligando a millones de venezolanos a abandonar el país. El expresidente Maduro es completamente responsable de esta tragedia", dijo Pompeo, y agregó que el pueblo de Venezuela ha estado sin asistencia humanitaria.

Pompeo ha declarado que "ahora tenemos a un nuevo líder, Juan Guaidó, quien prometió restaurar el orden constitucional en el país y devolver la seguridad a la región".

"En beneficio del pueblo de Venezuela y de la región, debemos apoyar al pueblo venezolano y hacerlo ahora mismo", ha agregado.

Pompeo señaló esta semana que su país no cree que Maduro tenga la "autoridad legal" para romper relaciones con EEUU, después de que el mandatario diera al personal diplomático 72 horas para abandonar el país.

"EEUU no reconoce al régimen de Maduro como el Gobierno de Venezuela. En consecuencia, EEUU no considera que el expresidente Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o para declarar a nuestros diplomáticos persona no grata", afirmó Pompeo en un comunicado.