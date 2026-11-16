El portaaeronaves 'USS Theodore Roosevelt' llega a Oriente Próximo

El 'USS Theodore Roosevelt' en el océano Índico - CENTCOM

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portaaeronaves estadounidense 'USS Theodore Roosevelt' ha llegado este lunes a la zona de competencia del Mando Centro de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), en aguas del océano Índico, en un posible indicio de la reanudación de los ataques contra Irán.

"El 'USS Theodore Roosevelt' (CVN 71) transita por el océano Índico el 15 de noviembre. El portaaeronaves está actualmente operando en la zona de responsabilidad del CENTCOM dentro de su despliegue programado", ha informado el propio CENTCOM en un comunicado publicado en redes sociales.

Con la llegada del 'USS Theodore Roosevelt' ya son tres los portaaeronaves desplegados por Estados Unidos en la región --con el 'USS George Washington' y el 'USS George H.W. Bush', un número inédito desde los últimos ataques contra Irán iniciados en febrero y la invasión de Irak de 2003.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con reanudar la ofensiva contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato del pasado 3 de noviembre, pero en los últimos días ha rebajado el tono para insistir en el bloqueo naval impuesto a las embarcaciones comerciales iraníes que pretendan salir del golfo Pérsico.

Tampoco está claro si Washington mantendrá en la zona los tres grupos de buques de guerra liderados por los portaaeronaves o si se trata de un relevo, ya que el despliegue de los demás grupos también alcanza plazos récord.