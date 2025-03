Presentada ante el Congreso de Colombia una moción de censura contra el jefe de gabinete de Petro

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de parlamentarios han presentado este miércoles ante el Congreso de Colombia una moción de censura contra el jefe de gabinete y ministro del Interior del país, Armando Benedetti, por las acusaciones en su contra sobre un delito de tráfico de influencias.

La propuesta ha sido impulsada por el diputado José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, quien ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha agradecido "a los cerca de 28 congresistas de ocho partidos o movimientos diferentes".

"Vamos a decirle no a la corrupción, no a la pitufo-política, no a los abusos de poder y autoridad, y el ministro Benedetti tiene muchas respuestas que darle a este país", ha señalado.

Ucástegui ha oficializado así su petición de que el Congreso cite a comparecer ante la cámara al ministro, lo que "se espera" que haga "dentro de los próximos diez días", recoge señala la emisora Radio Caracol.

En el documento presentado, del que se ha hecho eco el diario colombiano 'El Espectador', los firmantes explican que "a pesar de llevar poco tiempo en el cargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya ha incurrido en graves faltas que justifican su citación a un debate de moción de censura en la Cámara".

El texto hace especial hincapié en unas declaraciones recientes del ministro, en lo que los firmantes consideran como "amenazas" después de que el Senado tumbara este martes la reforma laboral del gobierno.

"Yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley", señaló Benedetti cuando ocho senadores presentaron una ponencia contra la reforma laboral y que fue aprobada.

La treintena de firmantes considera que "la actitud del ministro del Interior es inaceptable, no solo atenta contra la integridad de los congresistas, quienes fueron amenazados de muerte tras las declaraciones del ministro, sino que también constituye una violación a la división de poderes en Colombia".

Asimismo, el proyecto de moción contra Benedetti se apoya en las acusaciones que el Tribunal Supremo de Colombia ha presentado contra él por un delito de tráfico de influencias, en relación al caso de una serie de contrataciones públicas a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).