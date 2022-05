Presentado un proyecto de reforma constitucional en RCA para quitar el límite de dos mandatos al presidente

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El bloque mayoritario en el Parlamento de República Centroafricana (RCA) ha presentado un proyecto de reforma constitucional que incluye el fin del límite de dos mandatos a la Presidencia, tras meses de polémica por la voluntad del actual mandatario, Faustin-Archange Touadéra, de poder concurrir a unas terceras elecciones.

El diputado Brice Kevin Kakpayen, ha indicado en una rueda de prensa desde la capital, Bangui, que es necesario modificar la Constitución de 2016 para lograr avances en el país y ha apuntado que se tendrán en cuenta las recomendaciones del diálogo nacional celebrado en marzo, boicoteado por parte de la oposición.

"La iniciativa de revisar la Constitución pertenece tanto al presidente de la República como al Parlamento, siempre y cuando haya una mayoría de dos tercios de los miembros que lo componen", ha explicado, según ha recogido el portal centroafricano de noticias Ndjoni Sangó.

En este sentido, ha asegurado que "de los 140 diputados de la Asamblea Nacional, 102 están a favor de revisar la Carta Magna", antes de agregar que entre los artículos que podrían ser enmendados figura el artículo 35, relativo al número de mandatos del presidente de RCA.

Kakpayen ha explicado que "sólo en RCA se ha puesto un candado que implica que el jefe de Estado sea elegido para cinco años y que este mandato sea renovable una única vez". "Cuando se mira a los países de la subregión, se ve que esta limitación no existe", ha reseñado.

En respuesta, el ex primer ministro y opositor Martin Ziguélé ha rechazado la propuesta y ha denunciado que "la iniciativa de modificar la Constitución viene del presidente de Touadéra, tal y como ha informado la emisora Radio France Internationale.

"Vimos que intentaron introducir este debate durante el diálogo político y por eso no participamos en el mismo. La trampa era grande", ha argüido, antes de destacar que la enmienda "no será aprobada". "No tiene valor para ello y por eso hacen que un diputado de la mayoría se presente como independiente para presentar la propuesta", ha zanjado.

Touadéra obtuvo la reelección en los comicios presidenciales y parlamentarios celebrados entre 2020 y 2021, tras lo que la Coalición de Oposición Democrática 2020 (COD-2020) denunció los resultados y anunció que "se retira completamente" de lo que describió como "un calamitoso proceso electoral".

Las elecciones fueron celebradas a pesar de la ofensiva de la rebelde Coalición rebelde Coalición Patriotas por el Cambio (CPC) y de las reclamaciones de la oposición sobre un aplazamiento a causa de la inseguridad, rechazado por el Tribunal Constitucional.

Por ello, la COD-2020 se ha negado a reconocer los resultados y ha denunciado irregularidades en la votación, si bien ha condenado la ofensiva de la CPC, encabezada por el expresidente centroafricano François Bozizé, cuya candidatura a la Presidencia fue excluida por los tribunales.