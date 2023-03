La presidenta de Hungría pide al Parlamento ratificar "cuanto antes" la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN

Archivo - La presidenta de Hungría, Katalin Novák, saluda al primer ministro del país, Viktor Orbán - ATTILA VOLGYI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Hungría, Katalin Novak, ha instado este miércoles a los diputados a ratificar "cuanto antes" el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN dada la situación actual en torno a la invasión rusa de Ucrania.

A media que el Parlamento somete a debate varias mociones al respecto tras meses de proyectos de ley para desatascar el asunto, la presidenta húngara ha señalado que "es una decisión compleja con graves consecuencias, por lo que es necesario que se considere con cautela".

Sin embargo, ha dicho que su posición está clara. "En la situación actual, el acceso de estos países está justificado. Confío en la Asamblea Nacional y en su capacidad de decisión para que esta medida sea introducida lo antes posible", ha aseverado, según un mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook.

Hungría y Turquía son los únicos miembros que no han ratificado por el momento la entrada de estos dos países. Previamente, las autoridades húngaras habían retrasado en varias ocasiones la votación alegando que el Gobierno no tenía intención de "presionar a Ankara", con quien las conversaciones se encuentran estancadas por el momento dada su negativa a la adhesión si los dos países no cumplen los requisitos acordados en junio durante la cumbre celebrada en Madrid.

El resto de Estados miembro firmaron este documento para la inclusión de Suecia y Finlandia el 5 de julio de 2022. El proceso para sumarse a la OTAN se completará cuando todos los Estados ratifiquen el protocolo.