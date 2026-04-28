La presidenta de Moldavia apuesta por la "reunificación con Rumanía" para facilitar el acceso a la UE

Archivo - La presidenta de Moldavia, Maia Sandu. - Europa Press/Contacto/Vadim Denisov - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha puesto sobre la mesa este martes la posibilidad de una "reunificación con Rumanía" para allanar el camino a la adhesión del país a la Unión Europea, una cuestión que asegura que entronca con la "supervivencia" del país como "Estado democrático".

Así lo ha asegurado durante una entrevista con el diario francés 'Le Monde', donde ha afirmado que en caso de celebrarse un referéndum, votaría a favor de la integración con Rumanía, una postura que ha argumentado "teniendo en cuenta la completa situación de la política internacional actual y las dificultades a las que hace frente el país como Estado soberano".

"Esto nos permitiría entrar más rápidamente en la UE y podría ayudarnos", ha afirmado Sandu, que es presidenta de Moldavia desde el año 2020 y fue reelegida en 2024 para un segundo mandato, al ser consultada sobre las perspectivas de que esta posibilidad se haga real.

La mandataria ha hecho hincapié en que tiene un "compromiso" con los ciudadanos y ha recalcado que el país se sumará a la UE "antes de que se cumpla la fecha límite para ello". "Estamos trabajando activamente para lograrlo. Por supuesto, se necesitan reformas significativas que deben llegar a término, pero tendremos éxito a la hora de cumplir nuestros compromisos, especialmente en áreas como la justicia y la lucha contra la corrupción", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que el país "está preparado para ver los primeros resultados", con "grandes condenas para los mayores casos de corrupción" que se han registrado. "La adhesión podría darse en varias etapas, en las que inicialmente Moldavia ingresaría en la UE sin Transnistria", ha manifestado respecto a la región separatista.

Sin embargo, ha aclarado que lo idóneo sería lograr primero la integración de la región en el país y, "solo después", avanzar hacia la entrada en la UE.

Sandu ha declarado, a su vez, que espera que las recientes elecciones celebradas en Hungría provoquen "un cambio" y que esto lleve a los países miembro del bloque comunitario a "abrir un nuevo capítulo de negociaciones". "También estamos agradecidos por el apoyo que Francia y el presidente, Emmanuel Macron, han dado al país", ha añadido.

En junio de 2022, la UE concedió a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos, aunque con una serie de condiciones estrictas para el inicio formal de las negociaciones de adhesión.