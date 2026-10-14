El presidente de Argelia remodela el Gobierno y vuelve a poner a Brahim Merad al frente del Ministerio del Interior

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión del Consejo SUpremo de Seguridad en la capital, Argel, en junio de 2026 (archivo) - Algerian Presidency Office apai / Zuma Press / Eu

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha cesado al ministro del Interior, Said Sayud, y ha vuelto a nombrar al frente de la cartera a Brahim Merad, quien ya ocupara el puesto entre 2022 y septiembre de 2025, en el marco de una ligera remodelación del Gobierno del país africano.

La Presidencia argelina ha señalado en un breve comunicado publicado en redes sociales que Merad ha sido puesto al frente de la cartera del Interior, mientras que Sayud ha quedado como ministro de Transportes, sin que por ahora hayan trascendido los motivos de la decisión.

Sayud fue nombrado en septiembre de 2025 como jefe de un 'superministerio' que reagrupaba Interior, Colectividades Locales y Transportes, sucediendo así a Merad al frente de la primera cartera. De esta forma, ve reducida sus funciones y vuelve a encargarse únicamente de Transportes, como antes de la citada decisión hace poco más de un año.

La modificación tiene lugar días después de que Tebune criticara a Sayud por sus declaraciones sobre el aumento del precio del tomate, en una desautorización pública después de que el ministro afirmara que "nunca en sus 60 años de vida había visto el tomate a 200 dinares (alrededor de 1,3 euros) el kilogramo en el mes de agosto".

"Cuando uno ama a Argelia y a los argelinos, no vende el tomate a 200 dinares el kilo en el mes de agosto", afirmó Sayud. "Tengo 60 años y nunca he visto el tomate a 200 dinares en agosto. Nunca había superado los 20 dinares. Quien hace eso no ama ni a Argelia ni a los argelinos", subrayó, provocando las críticas de Tebune.

Tebune, quien es presidente del país desde diciembre de 2019, ha llevado a cabo numerosas remodelaciones del Ejecutivo desde su ascenso al poder después de unas elecciones celebradas a raíz de la dimisión del histórico líder argelino Abdelaziz Buteflika tras unas masivas manifestaciones contra su intención de volver a presentarse como candidato pese a estar prácticamente inhabilitado por motivos de salud.