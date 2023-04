El presidente de la Asamblea de Ecuador responde a Lasso: "No podemos abusar de la ley ni de la Constitución"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Ecuador, Virgilio Saquicela, ha respondido al presidente del país, Guillermo Lasso, después de que éste afirmara que, en caso de que salga adelante el juicio político en su contra, procederá a la disolución del Parlamento.

"Si el presidente de la República cree que existen justificativos para aplicar la disolución de la Asamblea, ¿por qué no lo hizo hace seis meses, hace un año? ¿Por qué no lo hace hoy día, por qué esperar al último día a ver si hay o no los votos?", ha recriminado Saquicela.

En rueda de prensa, con declaraciones recogidas por el diario 'Primicias', ha recriminado al presidente sus declaraciones durante una entrevista en el 'Financial Times', y ha afirmado que "no podemos abusar de la ley y de la Constitución en este país".

No ha querido especificar qué medidas tomará si efectivamente se produce esta disolución, que en Ecuador se denomina 'muerte cruzada', y ha dejado la puerta abierta a futuras acciones: "Habrá que ver si es que él bajo su criterio opera o no esta disolución de la Asamblea, qué es lo que sucede".

Lasso, que tiene previsto comparecer ante el poder legislativo para defenderse de las acusaciones, confirmó que estaría dispuesto a optar por esta vía, que implicaría convocar no sólo elecciones parlamentarias, sino también presidenciales. Llegado este caso, Lasso también aseguró que sería de nuevo candidato: "Tengo una obligación con mis votantes".

El juicio político contra Lasso, que de prosperar supondría el cese del dirigente ecuatoriano, se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno.