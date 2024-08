El presidente de Bangladesh anuncia que la principal líder de la oposición será liberada

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bangladesh, Mohamed Shahabuddin, ha anunciado este lunes que la líder del principal partido de la oposición, Begum Jaleda Zia, será liberada poco después de que la primera ministra del país, Sheij Hasina, haya huido del país para refugiarse en India en medio de las protestas antigubernamentales.

La decisión se ha producido tras una reunión con el secretario general del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Mirza Fajrul, quien ha confirmado la decisión y ha indicado que se ha acordado liberar a los activistas estudiantiles arrestados durante las protestas, según ha recogido el portal de noticias Bdnews24.

Zia, quien fuera primera ministra del país, fue condenada en 2015 a cinco años de prisión en un caso de corrupción durante el gobierno de la Liga Awami de Hasina. La Justicia elevó su pena de prisión a diez años varios meses más tarde.

Fajrul había instado con anterioridad a sus seguidores a "mantener la calma" tras reunirse con el jefe de las Fuerzas Armadas de Bangladesh, Waker Uz Zaman, quien ha asegurado en un discurso que está previsto que se forme un gobierno interino cuanto antes.

Esto se produce después de que la primera ministra de Bangladesh haya huido a India, donde el primer ministro indio, Narendra Modi, ha celebrado una reunión centrada en seguridad para tratar los últimos acontecimientos en el país vecino.

Varios medios indios han deslizado que Hasina podría estar pensando en solicitar asilo en Reino Unido tras aterrizar en India y que, por tanto, no tiene pensado volver, según ha recogido el diario 'The Times of India'.

Las protestas han dejado de dirigirse únicamente al sistema de cuotas --que establece que un 30 por ciento de plazas públicas quedan en manos de hijos de veteranos de la guerra de la Independencia--, un criterio que para los estudiantes suponía un acto de discriminación. Ahora, se centran también la figura de Hasina y sirven para denunciar una represión policial y el uso excesivo de la fuerza.