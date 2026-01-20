El presidente cesa a la ministra del Interior, esposa del detenido vicepresidente de Sudán del Sur

Archivo - El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir (archivo) - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha cesado a la ministra del Interior, Angelina Teny, esposa del detenido vicepresidente y antiguo líder rebelde, Riek Machar, en el marco de una nueva remodelación del Gobierno que ha implicado el nombramiento de uno de sus aliados al frente de la cartera.

El decreto firmado por el presidente sursudanés implica el nombramiento del general Aleu Ayieny Aleu al frente del ministerio, que ya encabezó entre 2013 y 2015, apartando de esta forma del puesto a Teny, quien lo lideraba desde 2023, según ha informado la emisora Eye Radio.

La esposa de Machar fue puesta al frente de la cartera del Interior en marzo de 2023, cuando Kiir la nombró para el cargo tras apartarla del Ministerio de Defensa, que se concedió a sí mismo, en lo que la oposición describió como una violación del reparto de cargos a raíz del acuerdo de paz firmado en 2018.

Sin embargo, Teny no ejercía como ministra del Interior desde marzo de 2025, cuando Machar fue suspendido del cargo y puesto bajo arresto domiciliario por las acusaciones contra él por supuestamente instigar una rebelión en el país y obstaculizar la transición, que derivaron en su imputación por varios delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad y terrorismo.

Las tensiones repuntaron drásticamente en Sudán del Sur a raíz de una serie de ataques por parte del Ejército Blanco en el condado de Nasir (Alto Nilo), cerca de la frontera con Etiopía, sucesos que llevaron a Yuba a acusar al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) de Machar de estar detrás de estos sucesos, algo negado por el grupo opositor.

La crisis estalló después de que Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.