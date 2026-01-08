El presidente checo veta el nombramiento de un ministro ultra en el Ejecutivo de Babis

El primer ministro checo, Andrej Babis, en un acto en Praga. - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha rechazado el nombramiento de Filip Turek, presidente honorario del ultra Automovilistas Por Sí Mismos, como ministro de Exteriores y Medio Ambiente del futuro Ejecutivo de Andrij Babis, en un nuevo rifirrafe entre ambos dirigentes checos.

Según informa Radio Praga Internacional, Babis mantuvo una cena protocolaria en el Castillo de Praga, sede de la presidencia checa, en la que debatió con Pavel la formación de gobierno con la nominación de Turek como uno de los asuntos candentes sobre la mesa.

Este medio indica que la candidatura fue rechazada por Pavel, en un paso que confirma el veto que la Presidencia checa ya había sugerido sobre la figura de Turek, después de reconocer las reservas de Pavel al respecto.

Ambos líderes políticos mantienen una tensa relación. Tras ganar las elecciones Babis, la Oficina del presidente checo insistió en que resolviera sus problemas de conflicto de interés, cuestión que se resolvió después de transferir las actividades de su compañía Agrofert a una estructura independiente para evitar dichos conflictos.