El presidente de Chipre y el líder turcochipriota acuerdan reunirse al menos una vez por semana

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el líder turcochipriota, Tufan Erhurman - MISIÓN DE NACIONES UNIDAS EN CHIPRE

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el líder turcochipriota, Tufan Erhurman, han acordado este miércoles reunirse al menos una vez por semana tras un encuentro auspiciado por Naciones Unidas celebrado en la zona que separa ambos territorios.

"Durante su reunión, han revisado el progreso respecto al camino a seguir tal como definió en su reciente visita a la isla el secretario general de Naciones Unidas (António Guterres) y han acordado intensificar sus reuniones y reunirse una vez por semana y con mayor frecuencia, según lo requieran las circunstancias", ha señalado la ONU en un comunicado.

Christodoulides y Erhurman han reiterado su agradecimiento a Guterres por los esfuerzos para resolver la cuestión chipriota, así como "su continuo apoyo y compromiso" a la causa. "También han acordado anunciar los miembros del Comité Directivo del Organismo Consultivo de la Sociedad Civil mañana", ha agregado.

Esto se produce después de que el secretario general informase a finales de julio que había logrado un consenso entre las partes para impulsar una nueva ronda de negociaciones que permita alcanzar una solución al conflicto en la isla de Chipre, dividida desde 1974.

El objetivo es poner en marcha un encuentro en el que estén presentes ambos líderes, así como los países garantes --Grecia, Turquía y Reino Unido- y la enviada especial de la ONU, María Ángela Holguín. Guterres instó así a trabajar en el fomento de la confianza de cara a las potenciales conversaciones.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la nación del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado.