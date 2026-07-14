El presidente de Chipre valora el nombramiento de un vicepresidente comunitario como enviado especial

El presidente chipriota, Nikos Christodoulides, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una cumbre europea. - Europa Press/Contacto/Benoit Doppagne

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha señalado este martes ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el "momento particularmente significativo" del proceso para la reunificación de Chipre tras el nombramiento del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Raffaele Fitto como enviado especial de la Unión Europea.

El dirigente chipriota se ha reunido en París con la jefa del Ejecutivo comunitario, coincidiendo con los desfiles de la fiesta nacional de Francia por el 14 de julio, donde ha debatido la situación en Chipre así como "la plena integración de Chipre en el espacio Schengen", tras defender "el exitoso cumplimiento de toda la preparación técnica" por parte de Nicosia.

Tras el nombramiento este lunes, Christodoulides subrayó que el enviado de la UE para Chipre servirá para "contribuir activamente" a los esfuerzos de reunificación de la isla "en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la ley, los valores y los principios de la UE".

"Una fuerte señal del compromiso de la UE con la reunificación de Chipre. Espero trabajar estrechamente con el vicepresidente Fitto", indicó en una reivindicación del paso dado por Bruselas.

Por su lado, Von der Leyen ha defendido sobre la cita con el dirigente chipriota que la UE "está dispuesta a hacer todo lo posible para apoyar los esfuerzos de la ONU por resolver la cuestión de Chipre", apostando por una solución en el marco de la ONU, de conformidad con los principios, valores y legislación de la UE.

"Existe un impulso real para avanzar. La UE está plenamente comprometida", ha indicado, tras nombrar a un representante especial que acompañe el proceso. Brusela informó que Fitto colaborará con la enviada personal del secretario general de Naciones Unidas, María Ángela Holguín, para facilitar la reanudación de las negociaciones sobre la reunificación de la isla.

Este nombramiento se produce cuando Holguín trabaja en una nueva propuesta, según informa el diario británico 'The Independent', que difiere del planteamiento federal hasta ahora propuesto por Naciones Unidas para apostar por un modelo con dos entidades en pie de igualdad con unas pocas competencias compartidas. Esta fórmula también incluiría la cesión de territorios por parte de la República Turca del Norte de Chipre y la presencia de un pequeño contingente de la OTAN que sirva de garante del acuerdo.